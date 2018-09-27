Футболист «Спартака» Ханни рассказал, о чём разговаривал с Каррерой после твита о недостатке игровой практики

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Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни ответил на вопрос, поднималась ли тема постов в Twitter о разочаровании игровым временем в разговорах с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Футболист «Спартака» Ханни рассказал, о чём разговаривал с Каррерой после твита о недостатке игровой практики
  • РИА Новости

«Нет, тренер не спрашивал меня, почему я писал что-то в Twitter. Ни о чём таком мы не разговаривали — общались только о футболе», — приводит слова Ханни Sport24.

После матча с «Зенитом» алжирец в Twitter выразил недоумение в связи с тем, что не получает игровую практику.

Ранее главный тренер Массимо Каррера высказал мнение по поводу предоставления игровой практики полузащитнику Софьяну Ханни в стартовом составе в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

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