Футболист «Спартака» Ханни рассказал, о чём разговаривал с Каррерой после твита о недостатке игровой практики
- РИА Новости
«Нет, тренер не спрашивал меня, почему я писал что-то в Twitter. Ни о чём таком мы не разговаривали — общались только о футболе», — приводит слова Ханни Sport24.
После матча с «Зенитом» алжирец в Twitter выразил недоумение в связи с тем, что не получает игровую практику.
Ранее главный тренер Массимо Каррера высказал мнение по поводу предоставления игровой практики полузащитнику Софьяну Ханни в стартовом составе в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.