«Челси» выбил «Ливерпуль» из розыгрыша Кубка английской лиги
Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Челси» принесли голы Эмерсона и Эдена Азара.
За «Ливерпуль» забил Дэниел Старридж.
В других матчах игрового дня Кубка лиги «Арсенал» победил «Брентфорд» (3:1), «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Маклсфилд Таун» (8:0), а «Ноттингем Форест» переиграл «Сток Сити» (3:2).
Ранее «Эвертон» объявил о продлении контракта с голкипером сборной Англии Джорданом Пикфордом.