«Челси» выбил «Ливерпуль» из розыгрыша Кубка английской лиги

Лондонский «Челси» одержал победу над «Ливерпулем» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Челси» принесли голы Эмерсона и Эдена Азара.

За «Ливерпуль» забил Дэниел Старридж.

В других матчах игрового дня Кубка лиги «Арсенал» победил «Брентфорд» (3:1), «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Маклсфилд Таун» (8:0), а «Ноттингем Форест» переиграл «Сток Сити» (3:2).

Ранее «Эвертон» объявил о продлении контракта с голкипером сборной Англии Джорданом Пикфордом.