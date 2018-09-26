«Челси» выбил «Ливерпуль» из розыгрыша Кубка английской лиги

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Лондонский «Челси» одержал победу над «Ливерпулем» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Челси» принесли голы Эмерсона и Эдена Азара.

За «Ливерпуль» забил Дэниел Старридж.

В других матчах игрового дня Кубка лиги «Арсенал» победил «Брентфорд» (3:1), «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Маклсфилд Таун» (8:0), а «Ноттингем Форест» переиграл «Сток Сити» (3:2).

Ранее «Эвертон» объявил о продлении контракта с голкипером сборной Англии Джорданом Пикфордом.

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