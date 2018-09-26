«Эвертон» объявил о продлении контракта с голкипером сборной Англии Пикфордом

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Ливерпульский футбольный клуб «Эвертон» объявил о подписании нового контракта с голкипером сборной Англии Джорданом Пикфордом.
«Эвертон» объявил о продлении контракта с голкипером сборной Англии Пикфордом
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 24-летним голкипером рассчитано на шесть лет.

Пикфорд выступает за «Эвертон» с лета 2017 года. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком команды.

Летом 2018 года Пикфорд в составе сборной Англии выступил на чемпионате мира по футболу в России. Будучи основным голкипером команды, он принял участие в семи матчах турнира и помог своей команде занять четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович намерен продать «Челси» за £3 млрд‍.

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