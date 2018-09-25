СМИ: Абрамович намерен продать «Челси» за £3 млрд‍

Короткая ссылка
Российский владелец «Челси» Роман Абрамович хочет продать футбольный клуб за £3 млрд‍ — рекордную сумму в истории спорта.
СМИ: Абрамович намерен продать «Челси» за £3 млрд‍
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Абрамович отказал миллиардеру Джиму Рэтклиффу в продаже «Челси» за £2 млрд‍. Источник в лондонском клубе опровергает информацию о желании российского предпринимателя продать права на команду. Представитель Абрамовича назвал слухи «рыночными спекуляциями».

В 2003 году Роман Абрамович приобрёл контрольный пакет акций лондонского клуба за £140 млн.

Ранее сообщалось, что владелец лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассмотрит возможность продажи английского футбольного клуба не менее чем за £2,5 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить