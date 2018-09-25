СМИ: Абрамович намерен продать «Челси» за £3 млрд‍

Российский владелец «Челси» Роман Абрамович хочет продать футбольный клуб за £3 млрд‍ — рекордную сумму в истории спорта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Абрамович отказал миллиардеру Джиму Рэтклиффу в продаже «Челси» за £2 млрд‍. Источник в лондонском клубе опровергает информацию о желании российского предпринимателя продать права на команду. Представитель Абрамовича назвал слухи «рыночными спекуляциями».

В 2003 году Роман Абрамович приобрёл контрольный пакет акций лондонского клуба за £140 млн.

Ранее сообщалось, что владелец лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассмотрит возможность продажи английского футбольного клуба не менее чем за £2,5 млрд.