СМИ: Абрамович рассмотрит возможность продажи «Челси» не менее чем за £2,5 млрд
- Reuters
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на The Times.
По информации издания, россиянин имеет множество предложений, но не собирается активно работать по продаже клуба.
Бизнесмен владеет клубом с 2003 года. За это время лондонский коллектив по пять раз выигрывал чемпионат и кубок Англии и по разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что Абрамович обратился в инвестиционный банк для рассмотрения предложений по продаже «Челси».