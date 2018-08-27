СМИ: Абрамович рассмотрит возможность продажи «Челси» не менее чем за £2,5 млрд

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Владелец лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассмотрит возможность продажи английского футбольного клуба не менее чем за £2,5 млрд.
СМИ: Абрамович рассмотрит возможность продажи «Челси» не менее чем за £2,5 млрд
  • Reuters

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на The Times.

По информации издания, россиянин имеет множество предложений, но не собирается активно работать по продаже клуба.

Бизнесмен владеет клубом с 2003 года. За это время лондонский коллектив по пять раз выигрывал чемпионат и кубок Англии и по разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Абрамович обратился в инвестиционный банк для рассмотрения предложений по продаже «Челси».

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