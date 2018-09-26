Табарес высказался против установки статуи в его честь в центре столицы Уругвая
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал намерение властей Монтевидео установить ему статую в центре города.
- globallookpress.com
- © Christian Charisius
«Я благодарен за оказанную мне честь, но я не готов принять её, так как это может разрушить команду», — приводит слова Табареса Intendencia de Montevideo.
Ранее сообщалось, что в Монтевидео установят статую главного тренера сборной Уругвая по футболу.
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