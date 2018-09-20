В Монтевидео установят статую главного тренера сборной Уругвая по футболу

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Власти столицы Уругвая — Монтевидео — приняли решение установить в центре города памятник главному тренеру футбольной сборной страны Оскару Табаресу.
В Монтевидео установят статую главного тренера сборной Уругвая по футболу
  • globallookpress.com

Как сообщает «Синьхуа», памятник 71-летнему специалисту будет установлен до конца 2018 года.

Табарес возглавляет сборную Уругвая с 2006 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки 2011 года, заняла четвёртое место на чемпионате мира 2010 года. На мундиалях 2014 и 2018 годов сборная дошла до 1/8 и 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что отец футболиста лондонского «Арсенала» стал главным тренером сборной Габона.

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