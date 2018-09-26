Каррера о матче с «Черноморцем»: я играл и на худших полях

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Черноморцем» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
Каррера о матче с «Черноморцем»: я играл и на худших полях
  • РИА Новости

«Соперник провёл хороший матч. Команда организованная, они сделали то, что смогли сделать против соперника из РПЛ. Но я понимал, что прогулкой этот матч для нас не станет. Что касается состояния газона, то я играл и на худших полях. Это футбольное поле, на котором играют обе команды», — приводит слова Карреры Sport24.

Ранее сообщалось, что «Анжи» победил «Чайку» и стал соперником «Спартака» в 1/8 финала Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить