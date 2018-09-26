Каррера о матче с «Черноморцем»: я играл и на худших полях

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Черноморцем» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

«Соперник провёл хороший матч. Команда организованная, они сделали то, что смогли сделать против соперника из РПЛ. Но я понимал, что прогулкой этот матч для нас не станет. Что касается состояния газона, то я играл и на худших полях. Это футбольное поле, на котором играют обе команды», — приводит слова Карреры Sport24.

Ранее сообщалось, что «Анжи» победил «Чайку» и стал соперником «Спартака» в 1/8 финала Кубка России по футболу.