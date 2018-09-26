СМИ: Бывший хоккеист «Локомотива» подозревается в торговле наркотиками

Нападающий сборной Финляндии и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Йори Лехтеря подозревается в причастности к торговле наркотиками.

Как сообщает Courier Post со ссылкой на финские СМИ, в Финляндии была задержана крупная партия наркотиков из Нидерландов, и Лехтеря попал в число тех, кто по подозрениям полиции должен был заниматься её распространением.

Отмечается, что решение о выдвижении официальных обвинений в адрес хоккеиста будет предпринимать прокурор.

Лехтеря с 2010 по 2014 год выступал в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив» и новосибирскую «Сибирь».

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