В «Авангарде» рассказали о состоянии ледовой арены в Омске

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» опубликовал заключение экспертизы по состоянию домашней ледовой арены в Омске.
В «Авангарде» рассказали о состоянии ледовой арены в Омске
  • РИА Новости

«К 19 июля 2018 года были обнаружены дефекты на 90% от общего числа несущих строительных конструкций объекта. К ним относятся трещины силового характера в консолях железобетонных колонн каркаса здания, поперечные трещины в железобетонных подтрибунных балках, смещения подтрибунных балок в местах опирания на консоли и ологовки колонн, поперечные трещины в Г-образных подтрибунных плитах, отрыв закладных деталей из тел железобетонных балок и колонн, трещины по холодным швам бетонирования монолитной ребристой плиты», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

На данный момент в «Авангарде» создали рабочую группу для проектирования возможных вариантов реконструкции «Арены Омск».

8 августа было объявлено, что «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона-2018/19 на арене в Балашихе.

Ранее КХЛ разрешила «Авангарду» провести матч под открытым небом в Омске.

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