Зубков и Демченко оценили предложение Турции провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026
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«Начнём с того, что такое решение принимается впервые: ОИ будет в Турции, а бобслейные соревнования в Сочи. Но, конечно, мы это поддержим, потому что трасса в Сочи соответствует всем требованиям для проведения Олимпийских игр и международных стартов», — сказал Зубков.
Со своей стороны, Демченко отметил, что в заявке участвует ещё и Швеция, и она также намерена в случае победы проводить санно-бобслейные соревнования в Латвии.
«Соответственно, если выиграет Турция, то она будет проводить их в России. И все за, это только положительный отклик вызовет», — заявил он.
Ранее почётный президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации Леонид Тягачёв прокомментировал предложение турецкой стороны о проведении соревнований зимних Олимпийских игр 2026 года по бобслею, санному спорту и скелетону в Сочи.