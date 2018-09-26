Зубков и Демченко оценили предложение Турции провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026

Олимпийский чемпион, президент федерации бобслея Александр Зубков и заслуженный мастер спорта России, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко в беседе с НСН оценили предложение Турции провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026.

«Начнём с того, что такое решение принимается впервые: ОИ будет в Турции, а бобслейные соревнования в Сочи. Но, конечно, мы это поддержим, потому что трасса в Сочи соответствует всем требованиям для проведения Олимпийских игр и международных стартов», — сказал Зубков.

Со своей стороны, Демченко отметил, что в заявке участвует ещё и Швеция, и она также намерена в случае победы проводить санно-бобслейные соревнования в Латвии.

«Соответственно, если выиграет Турция, то она будет проводить их в России. И все за, это только положительный отклик вызовет», — заявил он.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации Леонид Тягачёв прокомментировал предложение турецкой стороны о проведении соревнований зимних Олимпийских игр 2026 года по бобслею, санному спорту и скелетону в Сочи.