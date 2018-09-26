Бывший спортивный директор «Локомотива» рассказал, что Фирмино мог пополнить состав железнодорожников

Короткая ссылка
Экс-спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов, который в настоящее время является селекционером в калининградской «Балтике», рассказал, что в 2012 году состав красно-зелёных могли пополнить несколько известных футболистов.
Бывший спортивный директор «Локомотива» рассказал, что Фирмино мог пополнить состав железнодорожников
  • Reuters

«Тогда мы очень хотели Томаша Росицки. Его агент Павел Паска прилетал в Москву, мы практически обо всём договорились. Но трансфер заблокировал Венгер. Он сказал, что Росицки — его любимый игрок. Если не ошибаюсь, после этого «Арсенал» продлил с ним контракт», — приводит слова Котова Sport24.

Он также рассказал, что в московский клуб мог переехать игрок сборной Бразилии и английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который в то время выступал за немецкий «Хоффенхайм».

«Когда он играл в «Хоффенхайме», я летал на переговоры. Обсуждали его переход. Сумма трансфера — около €9 млн. Внезапно представитель «Хоффенхайма» встал и вышел. Его не было минут 15, а когда он вернулся, то назвал сумму в €13 млн. Ещё хотели бонусы, а это дополнительные €3—4 млн. Такие условия мы не потянули», — добавил Котов.

Ранее Игнатьев высказался о возможной отставке Сёмина с поста наставника «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить