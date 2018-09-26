Бывший спортивный директор «Локомотива» рассказал, что Фирмино мог пополнить состав железнодорожников
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«Тогда мы очень хотели Томаша Росицки. Его агент Павел Паска прилетал в Москву, мы практически обо всём договорились. Но трансфер заблокировал Венгер. Он сказал, что Росицки — его любимый игрок. Если не ошибаюсь, после этого «Арсенал» продлил с ним контракт», — приводит слова Котова Sport24.
Он также рассказал, что в московский клуб мог переехать игрок сборной Бразилии и английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который в то время выступал за немецкий «Хоффенхайм».
«Когда он играл в «Хоффенхайме», я летал на переговоры. Обсуждали его переход. Сумма трансфера — около €9 млн. Внезапно представитель «Хоффенхайма» встал и вышел. Его не было минут 15, а когда он вернулся, то назвал сумму в €13 млн. Ещё хотели бонусы, а это дополнительные €3—4 млн. Такие условия мы не потянули», — добавил Котов.
Ранее Игнатьев высказался о возможной отставке Сёмина с поста наставника «Локомотива».