«Ахмат» и тульский «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу

Грозненский «Ахмат» на выезде обыграл клуб Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» в рамках матча 1/16 финала Кубка России по футболу.

Встреча завершилась со счётом 3:3 (пенальти 4:2).

В основное время грозненцы дважды выходили вперёд после голов Заура Садаева (26-я минута) и Магомеда Митришева (85-я). Хабаровчане отыгрывались усилиями Евгения Кабаева (78-я) и Дениса Дедечко (87-я).

В дополнительное время «Ахмат» снова вышел вперёд благодаря реализованному пенальти Бекима Балая (113-я). «СКА-Хабаровск» вновь сумел уйти от поражения после точного удара Ираклия Квеквескири (119-я минута). А на 117-й минуте Дедечко не сумел реализовать пенальти.

Тульский «Арсенал» в гостях переиграл «Сахалин», выступающий в Профессиональной футбольной лиге, со счётом 2:1.

Таким образом, «Ахмат» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России.

Ранее екатеринбургский «Урал» переиграл нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» в 1/16 финала Кубка России.