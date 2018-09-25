«Урал» одержал победу над «Нефтехимиком» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

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Екатеринбургский «Урал» переиграл нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» в 1/16 финала Кубка России.
«Урал» одержал победу над «Нефтехимиком» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе коллектива из Екатеринбурга отличились Юрий Бавин, Илья Жигулёв, а также свои ворота поразил защитник «Нефтехимика» Сергей Морозов.

Морозов также смог забить мяч в чужие ворота. Ещё один гол в составе хозяев на счету Алексея Бабыря.

Ранее «Оренбург» первым из клубов РПЛ вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв барнаульское «Динамо». 

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