В МВД Казахстана назвали дату передачи дела об убийстве фигуриста Тена в суд

Заместитель главы Министерства внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов в беседе с РИА Новости рассказал, что дело об убийстве фигуриста Дениса Тена будет передано в суд в начале октября.

«Я думаю, что в ближайшее время отправим (в суд. — RT). Скорее всего, на следующей неделе», — уточнил он.

По словам Жакупова, следствие по делу закончено.

Денис Тен скончался в центре Алма-Аты 19 июля в результате вооружённого нападения.

Фигурист является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, а также победителем Чемпионата четырёх континентов, Универсиады и Азиатских игр.