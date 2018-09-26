В МВД Казахстана назвали дату передачи дела об убийстве фигуриста Тена в суд
- © Mutsu Kawamori/AFLO
- globallookpress.com
«Я думаю, что в ближайшее время отправим (в суд. — RT). Скорее всего, на следующей неделе», — уточнил он.
По словам Жакупова, следствие по делу закончено.
Денис Тен скончался в центре Алма-Аты 19 июля в результате вооружённого нападения.
Фигурист является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, а также победителем Чемпионата четырёх континентов, Универсиады и Азиатских игр.