Глава МВД Казахстана сообщил о ходе расследования дела об убийстве фигуриста Тена

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Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов поделился информацией о ходе расследования убийства бронзового призёра Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена.
Глава МВД Казахстана сообщил о ходе расследования дела об убийстве фигуриста Тена
  • Денис Тен
  • © Enrico Calderoni/AFLO globallookpress.com

«Сейчас принимаются меры по завершению (расследования. — RT) уголовного дела», — цитирует Касымова РИА Новости.

По словам главы МВД страны, в настоящий момент определены все квалификации, проходит процедура ознакомления и окончания уголовного дела.

Денис Тен скончался в центре Алма-Аты 19 июля в результате ножевого ранения.

Уроженец Алма-Аты является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, а также победителем Чемпионата четырёх континентов, Универсиады и Азиатских игр.

Ранее сообщалось, что алма-атинский городской суд принял решение продлить срок ареста троим подозреваемым — Арману Кудайбергенову, Нуралы Киясову и Жанару Толыбаеву — в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

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