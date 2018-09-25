Глава МВД Казахстана сообщил о ходе расследования дела об убийстве фигуриста Тена

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов поделился информацией о ходе расследования убийства бронзового призёра Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена.

«Сейчас принимаются меры по завершению (расследования. — RT) уголовного дела», — цитирует Касымова РИА Новости.

По словам главы МВД страны, в настоящий момент определены все квалификации, проходит процедура ознакомления и окончания уголовного дела.

Денис Тен скончался в центре Алма-Аты 19 июля в результате ножевого ранения.

Уроженец Алма-Аты является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, а также победителем Чемпионата четырёх континентов, Универсиады и Азиатских игр.

Ранее сообщалось, что алма-атинский городской суд принял решение продлить срок ареста троим подозреваемым — Арману Кудайбергенову, Нуралы Киясову и Жанару Толыбаеву — в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.