У экс-тренера хоккейного «Металлурга» Кинэна обнаружен рак

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У бывшего главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорского «Металлурга» Майка Кинэна обнаружен рак предстательной железы.
У экс-тренера хоккейного «Металлурга» Кинэна обнаружен рак
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В мае у канадского тренера обнаружили рак ещё на ранней стадии. Кинэн проходит лечение. На прошлой неделе ему сделали операцию, сейчас он проходит лучевую терапию, сообщает TSN. По прогнозам врачей, у Кинэна хорошие шансы на выздоровление.

Под руководством канадского специалиста «Металлург» завоевал Кубок Гагарина в 2014 году.

Ранее хоккеист новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян сообщил, что прошёл четвёртый курс химиотерапии.

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