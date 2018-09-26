У экс-тренера хоккейного «Металлурга» Кинэна обнаружен рак
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- РИА Новости
В мае у канадского тренера обнаружили рак ещё на ранней стадии. Кинэн проходит лечение. На прошлой неделе ему сделали операцию, сейчас он проходит лучевую терапию, сообщает TSN. По прогнозам врачей, у Кинэна хорошие шансы на выздоровление.
Под руководством канадского специалиста «Металлург» завоевал Кубок Гагарина в 2014 году.
Ранее хоккеист новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян сообщил, что прошёл четвёртый курс химиотерапии.