Сборная России по футболу выразила несогласие с результатами в одной из номинаций ФИФА

Сборная России по футболу выразила несогласие с результатами в одной из номинаций Международной федерации футбола (ФИФА).

По мнению российских футболистов, приз «Лучшие болельщики года» должны получить поклонники из России. ФИФА признала лучшими болельщиков из Перу.

«Наше мнение: лучшие болельщики у сборной России. Спасибо, что вы с нами», — обратилась национальная команда через Twitter.

Друзья!

Все вы знаете итоги вчерашней церемонии «The Best FIFA Football Awards 2018». Как считаете, всё по делу?

Лично мы категорически не согласны с результатами одной из номинаций! 😡

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/QZ1ZVFTOwM — Сборная России (@TeamRussia) 25 сентября 2018 г.

Ранее камерунский журналист Эммануэль Густаве Самник рассказал, почему голосовал за главного тренера сборной России Станислава Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии ФИФА.