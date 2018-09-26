Сборная России по футболу выразила несогласие с результатами в одной из номинаций ФИФА

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Сборная России по футболу выразила несогласие с результатами в одной из номинаций Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная России по футболу выразила несогласие с результатами в одной из номинаций ФИФА
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

По мнению российских футболистов, приз «Лучшие болельщики года» должны получить поклонники из России. ФИФА признала лучшими болельщиков из Перу.

«Наше мнение: лучшие болельщики у сборной России. Спасибо, что вы с нами», — обратилась национальная команда через Twitter.

Ранее камерунский журналист Эммануэль Густаве Самник рассказал, почему голосовал за главного тренера сборной России Станислава Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии ФИФА.

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