Камерунский журналист рассказал, почему голосовал за Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии ФИФА

Камерунский журналист Эммануэль Густаве Самник рассказал, почему голосовал за главного тренера сборной России Станислава Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я проголосовал за Черчесова, потому что его команда стала для меня большим сюрпризом во время чемпионата мира», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Он считает, что у российской сборной под руководством Черчесова были все шансы на победу на домашнем чемпионате мира.

«У них был соответствующий уровень даже для победы на турнире. Я уверен, что всё это стало возможным благодаря работе главного тренера», — добавил камерунец.

Ранее стало известно, кто голосовал за Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии ФИФА.