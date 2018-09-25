Камерунский журналист рассказал, почему голосовал за Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии ФИФА

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Камерунский журналист Эммануэль Густаве Самник рассказал, почему голосовал за главного тренера сборной России Станислава Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Камерунский журналист рассказал, почему голосовал за Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии ФИФА
  • ©Thomas Eisenhuth
  • globallookpress.com

«Я проголосовал за Черчесова, потому что его команда стала для меня большим сюрпризом во время чемпионата мира», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Он считает, что у российской сборной под руководством Черчесова были все шансы на победу на домашнем чемпионате мира.

«У них был соответствующий уровень даже для победы на турнире. Я уверен, что всё это стало возможным благодаря работе главного тренера», — добавил камерунец.

Ранее стало известно, кто голосовал за Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии ФИФА.

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