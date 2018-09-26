Шляпников рассказал о готовности сборной России по волейболу к матчу ЧМ с Бразилией

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников поделился ожиданиями от третьего группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.

Соперниками России по третьему раунду стали сборные Бразилии и США.

«Это финальная часть турнира, так что здесь собрались равные по силе соперники. Мы хотим продемонстрировать хороший волейбол вне зависимости от оппонентов», — цитирует Шляпникова пресс-служба Международной федерации волейбола.

Он также рассказал о готовности к первому матчу раунда «Финала шести» с национальной командой Бразилии, который состоится 26 сентября, начало — в 18:00.

«Мы готовы к игре с Бразилией и будем готовы к следующим матчам», — заключил Шляпников.

Ранее либеро сборной России по волейболу Александр Соколов сказал, что команда сбросила психологическое давление после неудачно проведённого первого группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии.