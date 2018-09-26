Серена Уильямс снялась с турнира в Пекине и досрочно завершила сезон
Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Тренер Патрик Муратоглу объявил в своём Twitter, что Уильямс досрочно завершила сезон.
Её место на турнире в Пекине займёт россиянка Екатерина Макарова.
Ранее Серена Уильямс обвинила своего тренера Патрика Муратоглу во лжи.
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