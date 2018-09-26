Серена Уильямс снялась с турнира в Пекине и досрочно завершила сезон

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Тренер Патрик Муратоглу объявил в своём Twitter, что Уильямс досрочно завершила сезон.

Её место на турнире в Пекине займёт россиянка Екатерина Макарова.

Ранее Серена Уильямс обвинила своего тренера Патрика Муратоглу во лжи.