Серена Уильямс снялась с турнира в Пекине и досрочно завершила сезон

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Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Тренер Патрик Муратоглу объявил в своём Twitter, что Уильямс досрочно завершила сезон.

Её место на турнире в Пекине займёт россиянка Екатерина Макарова.

Ранее Серена Уильямс обвинила своего тренера Патрика Муратоглу во лжи.

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