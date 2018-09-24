Серена Уильямс обвинила своего тренера во лжи

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала высказывания своего тренера Патрика Муратоглу, который признался в подсказке своей подопечной во время финального матча Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой.

«Я не понимаю, о чём он говорит. Я у него спрашивала: никаких подсказок не было. У нас нет и никогда не было никаких сигналов. Он говорит, что жестикулировал, давал мне указания», — приводит слова Уильямс news.com со ссылкой на The Project.

Она добавила, что не видит смысла в том, что тренер Муратоглу искажает события финала US Open 2018 года.

Ранее американская теннисистка рассказала свою версию событий конфликта с судьёй Карлосом Рамосом в финале Открытого чемпионата США по теннису, во время которого она оскорбила его и обвинила в сексизме.