Серена Уильямс: женщине позволена лишь половина того, что можно мужчине

Американская теннисистка рассказала свою версию событий конфликта с судьёй Карлосом Рамосом в финале Открытого чемпионата США по теннису, во время которого она оскорбила его и обвинила в сексизме.

«Судья сказал, что сделал жест, указав на возможное наказание. Я не поняла, о чём он вообще говорит. Он не подавал никаких сигналов», — цитирует Уильямс The Daily Express.

Она также в очередной раз обвинила судей в сексизме, заявив, что женщинам многое не позволено в отличие от мужчин.

«Я просто не понимаю, если ты женщина, то тебе позволена лишь половина того, что можно мужчине», — заключила Уильямс.

Ранее судья Боб Кристиансон, проработавший 38 лет на Открытом чемпионате США, призвал американскую теннисистку Серену Уильямс извиниться за скандал в финале турнира.