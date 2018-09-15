Теннисный арбитр, работавший 38 лет подряд на US Open, призвал Серену Уильямс извиниться за скандал в финале турнира

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Судья Боб Кристиансон, проработавший 38 лет на Открытом чемпионате США, призвал американскую теннисистку Серену Уильямс извиниться за скандал в финале турнира.
Теннисный арбитр, работавший 38 лет подряд на US Open, призвал Серену Уильямс извиниться за скандал в финале турнира
  • Reuters

«Это самая неприятная ситуация за 40 лет моей карьеры. Мы требуем извинений Серены перед конкретным рефери и всем корпусом в целом», — приводит слова судьи Tennis365.

Он заявил, что в противном случае арбитры устроят бойкот матчей с участием американской спортсменки.

«Нам никогда не приходилось прибегать к этому, но судьи запуганы. У судей нет адвокатов. Нам не дают говорить с прессой без разрешения. Мы в наморднике и не можем донести свою точку зрения. Тренер Серены признал, что подсказывал ей с трибун. И она назвала Карлоса вором. Это явное нарушение. Сломанная ракетка — тоже», — добавил Кристиансон.

В финале US Open Уильямс проиграла японке Осаке со счётом 2:6, 4:6. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью Рамоса вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Ранее Осака высказалась о скандале с участием Серены Уильямс.

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