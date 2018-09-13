Осака высказалась о скандале с участием Серены Уильямс

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Победительница US Open 2018 года японка Наоми Осака высказалась о скандале вокруг её соперницы по финалу — американки Серены Уильямс.
Осака высказалась о скандале с участием Серены Уильямс
  • Reuters

«Нет, я не грущу. Я ведь не знала, что вообще могла чувствовать в такой момент. Этот финал был для меня первым в карьере, я впервые выиграла турнир серии Большого шлема. Конечно, в целом я счастлива! Я понимаю, какое это было важное достижение», — приводит слова Осаки BBC.

В финале US Open 2018 года 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

По ходу матча Уильямс подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Ранее сообщалось, что глава Ассоциации тенниса США извинилась перед судьёй, которого оскорбила Серена Уильямс.

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