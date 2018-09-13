Глава Ассоциации тенниса США извинилась перед судьёй, которого оскорбила Серена Уильямс
- Reuters
Как сообщает журналист Associated Press Эндрю Дампф в своём Twitter, Адамс лично принесла свои извинения Рамосу во время церемонии жеребьёвки полуфинала Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и США.
По ходу финального матча US Open с японкой Наоми Осакой Уильямс назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.
Ранее сообщалось, что ITF встала на сторону судьи в конфликте с Сереной Уильямс.