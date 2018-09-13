Глава Ассоциации тенниса США извинилась перед судьёй, которого оскорбила Серена Уильямс

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Президент Ассоциации тенниса США (USTA) Катрина Адамс принесла извинения португальскому судье Карлосу Рамосу, которого в финальном матче US Open в женском одиночном разряде оскорбила американская теннисистка Серена Уильямс.
Глава Ассоциации тенниса США извинилась перед судьёй, которого оскорбила Серена Уильямс
  • Reuters

Как сообщает журналист Associated Press Эндрю Дампф в своём Twitter, Адамс лично принесла свои извинения Рамосу во время церемонии жеребьёвки полуфинала Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и США.

По ходу финального матча US Open с японкой Наоми Осакой Уильямс назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Ранее сообщалось, что ITF встала на сторону судьи в конфликте с Сереной Уильямс.

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