Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Шальке» потерпел поражение от «Фрайбурга» в Бундеслиге
Встреча, проходившая во Фрайбурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч в игре забил Флориан Нидерлехнер.
Для гостей это уже пятое поражение подряд.
В следующем туре «Шальке» сыграет с «Майнцем», а «Фрайбург» — с «Аугсбургом».
«Шальке» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится 3 октября в Москве.
Ранее «Шальке» проиграл «Баварии» в матче Бундеслиги.