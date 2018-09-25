Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Шальке» потерпел поражение от «Фрайбурга» в Бундеслиге

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Гельзенкирхенский «Шальке» уступил «Фрайбургу» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, проходившая во Фрайбурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в игре забил Флориан Нидерлехнер.

Для гостей это уже пятое поражение подряд.

В следующем туре «Шальке» сыграет с «Майнцем», а «Фрайбург» — с «Аугсбургом». 

«Шальке» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится 3 октября в Москве.

Ранее «Шальке» проиграл «Баварии» в матче Бундеслиги.

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