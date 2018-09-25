Мужская сборная России одержала победу над Ирландией на шахматной Олимпиаде в Грузии

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Мужская сборная России обыграла национальную команду Ирландии во втором туре шахматной Олимпиады в грузинском Батуми.
Мужская сборная России одержала победу над Ирландией на шахматной Олимпиаде в Грузии
  • Гроссмейстер Петр Свидлер (Россия)
  • © SPUTNIK / VLADIMIR FEDORENKO

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Побед в своих партиях добились Ян Непомнящий и Никита Витюгов. Сергей Карякин и Дмитрий Яковенко свели свои игры вничью.

Ранее мужская и женская сборные России стартовали с побед на шахматной Олимпиаде в Грузии.

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