Мужская сборная России одержала победу над Ирландией на шахматной Олимпиаде в Грузии

Мужская сборная России обыграла национальную команду Ирландии во втором туре шахматной Олимпиады в грузинском Батуми.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Побед в своих партиях добились Ян Непомнящий и Никита Витюгов. Сергей Карякин и Дмитрий Яковенко свели свои игры вничью.

Ранее мужская и женская сборные России стартовали с побед на шахматной Олимпиаде в Грузии.