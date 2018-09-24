Мужская и женская сборные России стартовали с побед на шахматной Олимпиаде в Грузии

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Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Уганды в стартовом поединке шахматной Олимпиады, которая проходит в грузинском Батуми.
Мужская и женская сборные России стартовали с побед на шахматной Олимпиаде в Грузии
  • © pixabay.com

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Дмитрий Яковенко и Ян Непомнящий белыми фигурами переиграли Харуну Нсубугу и Патрика Кавуму соответственно. Никита Витюгов и Сергей Карякин, играя чёрными, победили Уолтера Окаса и Артура Ссегванью.

Женская сборная России также одержала победу в первом туре шахматной Олимпиады. Россиянки переиграли шахматисток из Коста-Рики со счётом 3,5:0,5.

Свои победы в матчах одержали Валентина Гунина, Ольга Гиря (обе — белыми) и Наталья Погонина (чёрными), а Александра Горячкина (чёрными) свела свой матч к ничьей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским телеканалам нужно активнее освещать соревнования по шахматам.

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