Путин считает, что телеканалам нужно активнее освещать соревнования по шахматам

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Президент России Владимир Путин заявил, что российским телеканалам нужно активнее освещать соревнования по шахматам.
Путин считает, что телеканалам нужно активнее освещать соревнования по шахматам
  • © РИА Новости

«Популяризировать надо больше шахматы в средствах массовой информации. Сейчас вот будут соревнования, нужно поговорить с каналами, чтобы они поактивнее показывали всё, освещали бы побольше. У нас есть чем гордиться. Это красивый вид спорта», — приводит слова Путина ТАСС.

Ближайшими крупными шахматными соревнованиями является 43-я Всемирная шахматная Олимпиада, которая пройдёт с 23 сентября по 6 октября в грузинском Батуми.

Ранее стал известен состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми.

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