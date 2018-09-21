Путин считает, что телеканалам нужно активнее освещать соревнования по шахматам

Президент России Владимир Путин заявил, что российским телеканалам нужно активнее освещать соревнования по шахматам.

«Популяризировать надо больше шахматы в средствах массовой информации. Сейчас вот будут соревнования, нужно поговорить с каналами, чтобы они поактивнее показывали всё, освещали бы побольше. У нас есть чем гордиться. Это красивый вид спорта», — приводит слова Путина ТАСС.

Ближайшими крупными шахматными соревнованиями является 43-я Всемирная шахматная Олимпиада, которая пройдёт с 23 сентября по 6 октября в грузинском Батуми.

Ранее стал известен состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми.