Глава «Баварии» Хёнесс: отдавать ЧЕ-2024 по футболу Турции было бы безответственно

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Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выразил мнение, что Германия должна получить право на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Глава «Баварии» Хёнесс: отдавать ЧЕ-2024 по футболу Турции было бы безответственно
  • ©Bernd Feil/M.i.S
  • globallookpress.com

«Я убеждён, что Германия получит право проведения чемпионата Европы в 2024 году, потому что было бы безответственно присуждать его Турции, учитывая её нынешнее состояние», — цитирует Хёнесса «Чемпионат» со ссылкой на Sport1.de.

Он заверил, что не имеет ничего личного против Турции, однако выразил мнение, что в настоящий момент в этой стране существует ряд экономических проблем. Поэтому он не уверен, что заявка Германии может уступить хотя бы в одном из критериев.

Ранее сообщалось, что Футбольная федерация Турции (TFF) официально подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года.

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