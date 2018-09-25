Глава «Баварии» Хёнесс: отдавать ЧЕ-2024 по футболу Турции было бы безответственно
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«Я убеждён, что Германия получит право проведения чемпионата Европы в 2024 году, потому что было бы безответственно присуждать его Турции, учитывая её нынешнее состояние», — цитирует Хёнесса «Чемпионат» со ссылкой на Sport1.de.
Он заверил, что не имеет ничего личного против Турции, однако выразил мнение, что в настоящий момент в этой стране существует ряд экономических проблем. Поэтому он не уверен, что заявка Германии может уступить хотя бы в одном из критериев.
Ранее сообщалось, что Футбольная федерация Турции (TFF) официально подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года.