Глава «Баварии» Хёнесс: отдавать ЧЕ-2024 по футболу Турции было бы безответственно

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выразил мнение, что Германия должна получить право на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года.

«Я убеждён, что Германия получит право проведения чемпионата Европы в 2024 году, потому что было бы безответственно присуждать его Турции, учитывая её нынешнее состояние», — цитирует Хёнесса «Чемпионат» со ссылкой на Sport1.de.

Он заверил, что не имеет ничего личного против Турции, однако выразил мнение, что в настоящий момент в этой стране существует ряд экономических проблем. Поэтому он не уверен, что заявка Германии может уступить хотя бы в одном из критериев.

Ранее сообщалось, что Футбольная федерация Турции (TFF) официально подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года.