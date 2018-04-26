Турция официально подала заявку на проведение ЧЕ-2024 по футболу

Футбольная федерация Турции (TFF) официально подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Делегация TFF во главе с президентом Йыодырымом Демирёреном посетила штаб-квартиру УЕФА в Ньоне и передала документы генеральному секретарю европейской организации Теодору Теодоридису.

«Мы рады представить заявку Турции на проведение Евро-2024 генсеку УЕФА. Я рад сообщить, что наша федерация подготовила свою лучшую заявку, которая получила беспрецедентную государственную поддержку», — отметил Демирёрен.

Он отметил, что заявка включает дополнительные гарантии, которые обеспечат финансовый успех турнира, «от чего выиграют все ассоциации-члены УЕФА».

Страна-организатор будет выбран 27 сентября в Ньоне.

Ранее сообщалось, что Германия подала заявку на проведение ЧЕ по футболу 2024 года.