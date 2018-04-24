Германия подала заявку на проведение ЧЕ по футболу 2024 года

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Немецкий футбольный союз (DFB) подал заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

24 апреля президент DFB Райнхард Гриндель встретился с генеральным секретарём УЕФА Теодором Теодоридисом в Ньоне и передал ему документы на заявку.

Мы представили отличную концепцию для проведения идеально организованного турнира, которая даст возможность УЕФА развивать футбол в Европе», — заявил Гриндель.

Приём заявок завершится 27 апреля. Страна проведения чемпионата Европы будет выбрана 27 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Бельгии по футболу обвинил Куртуа в продаже информации о составе команды до матчей.

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