Германия подала заявку на проведение ЧЕ по футболу 2024 года
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
24 апреля президент DFB Райнхард Гриндель встретился с генеральным секретарём УЕФА Теодором Теодоридисом в Ньоне и передал ему документы на заявку.
Мы представили отличную концепцию для проведения идеально организованного турнира, которая даст возможность УЕФА развивать футбол в Европе», — заявил Гриндель.
Приём заявок завершится 27 апреля. Страна проведения чемпионата Европы будет выбрана 27 сентября.
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Бельгии по футболу обвинил Куртуа в продаже информации о составе команды до матчей.