Экс-тренер сборной Бельгии по футболу обвинил Куртуа в продаже информации о составе команды до матчей

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Бывший главный тренер сборной Бельгии по футболу Марк Вильмотс обвинил вратаря команды Тибо Куртуа в продаже информации о стартовом составе команды до начала матчей.

«Моя проблема заключалась в том, что в 18:00 я рассказывал игрокам план на игру, и уже в 18:15 всё было в социальных сетях. Это значит, что один из футболистов продавал состав. И это серьёзно. Несколько французских журналистов рассказывали мне, что это делает отец Куртуа», — приводит слова Вильмотса 101 Great Goals.

Специалист раскритиковал футболиста, обвинил его в отсутствии уважения к своей стране и назвал такое поведение позором.

«Мне нужно было долго ждать, когда за час до игры объявят состав соперника. Это ужасно. А у противника было много времени, он мог хорошо подготовиться, потому что всё знал», — подчеркнул Вильмотс.

Ранее сообщалось, что футболист Ромелу Лукаку расторг контракт с агентом Мино Райолой и начал работать с компанией рэпера Jay-Z.

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