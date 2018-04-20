Футболист Лукаку расторг контракт с агентом Райолой и начал работать с компанией рэпера Jay-Z

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку прекратил сотрудничество с известным агентом Мино Райолой.

Лукаку подписал соглашение с агентством Roc Nation Sports. Основатель компании — известный американский рэпер и продюсер Jay-Z.

Об этом сообщает пресс-служба RNS.

Клиентами агентства являются такие спортсмены, как футболист Баварии и сборной Германии Джером Боатенг и баскетболист «Голден Стэйт Уорриорс» Кевин Дэрент.

Ранее сообщалось, что пострадавший во время матча с «Фенербахче» тренер «Бешикташа» выписан из больницы.