Футболист Лукаку расторг контракт с агентом Райолой и начал работать с компанией рэпера Jay-Z

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку прекратил сотрудничество с известным агентом Мино Райолой.
Футболист Лукаку расторг контракт с агентом Райолой и начал работать с компанией рэпера Jay-Z
  • Reuters
  • © John Sibley

Лукаку подписал соглашение с агентством Roc Nation Sports. Основатель компании — известный американский рэпер и продюсер Jay-Z.

Об этом сообщает пресс-служба RNS.

Клиентами агентства являются такие спортсмены, как футболист Баварии и сборной Германии Джером Боатенг и баскетболист «Голден Стэйт Уорриорс» Кевин Дэрент.

Ранее сообщалось, что пострадавший во время матча с «Фенербахче» тренер «Бешикташа» выписан из больницы.

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