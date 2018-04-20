Футболист Лукаку расторг контракт с агентом Райолой и начал работать с компанией рэпера Jay-Z
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Лукаку подписал соглашение с агентством Roc Nation Sports. Основатель компании — известный американский рэпер и продюсер Jay-Z.
Об этом сообщает пресс-служба RNS.
Клиентами агентства являются такие спортсмены, как футболист Баварии и сборной Германии Джером Боатенг и баскетболист «Голден Стэйт Уорриорс» Кевин Дэрент.
Ранее сообщалось, что пострадавший во время матча с «Фенербахче» тренер «Бешикташа» выписан из больницы.