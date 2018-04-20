Пострадавший во время матча с «Фенербахче» тренер «Бешикташа» выписан из больницы

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Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш выписан из больницы после инцидента, который произошёл во время матча команды в полуфинале Кубка Турции с «Фенербахче».

Об этом сообщает Hürriyet.

Специалист получил повреждение головы и был госпитализирован, после того как с трибун на него был сброшен предмет.

Ранее сообщалось, что матч «Фенербахче» — «Бешикташ» прерван из-за травмы тренера.

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