Пострадавший во время матча с «Фенербахче» тренер «Бешикташа» выписан из больницы

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш выписан из больницы после инцидента, который произошёл во время матча команды в полуфинале Кубка Турции с «Фенербахче».

Об этом сообщает Hürriyet. Специалист получил повреждение головы и был госпитализирован, после того как с трибун на него был сброшен предмет. Ранее сообщалось, что матч «Фенербахче» — «Бешикташ» прерван из-за травмы тренера.