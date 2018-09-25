Глава департамента судейства подвёл итоги восьмого тура РПЛ
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- РИА Новости
«Если мы будем говорить, что всё хорошо, значит, скоро будет плохо. Однако, по мнению департамента, в туре арбитры в целом сработали удовлетворительно. Нюансы чисто рабочие», — заявил Егоров.
Он также высказал мнение насчёт падения полузащитника «Спартака» Фернандо в концовке матча с ЦСКА.
«В хоккее есть овертайм, где цена удаления становится выше, так и здесь. Игрок в течение матча много падал. Я обсужу с арбитром матча Сергеем Карасёвым эту игру. Возможно, он не видел всех деталей. Наверное, ничего не надо изобретать, штрафной из «убойной» зоны», — заявил Егоров.
Ранее футболист «Спартака» Фернандо рассказал, что отрабатывает штрафные удары на тренировках.