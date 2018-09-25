Канадская фигуристка Дюамель считает, что Медведева находится на верном пути

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Двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель поделилась мнением об изменениях в катании российской фигуристки Евгении Медведевой после перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Канадская фигуристка Дюамель считает, что Медведева находится на верном пути
  • Евгения Медведева © Geoff Robins
  • AFP

«Мне всегда нравилось её катание. <...> Сейчас же вижу, как она тренируется в Канаде, и могу сказать, что она выглядит как абсолютно счастливый человек даже после целого дня тренировок. На мой взгляд, это куда важнее, чем золотые медали», — цитирует Дюамель РИА Новости.

По её словам, Медведевой требуется время для того, чтобы привести всё в порядок. Ведь на протяжении нескольких месяцев после Олимпиады в Пхёнчхане россиянка «вообще не каталась», а в апреле могла исполнять лишь базовые элементы.

При этом канадка отметила, что Евгения прогрессирует и ей удалось улучшить как технические навыки, так и прыжки.

«Возможно, пока это не слишком проявляется в соревнованиях, но поверьте мне как профессионалу: у Медведевой всё идёт правильным путем. Ей нужно всего лишь несколько стартов, чтобы кондиции полностью восстановились и ушёл излишний стресс», — заключила Дюамель.

Ранее консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес Медведевой после её выступления на турнире в Канаде.

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