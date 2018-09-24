Тихонов рассказал, что сломило «Крылья Советов» в матче с «Краснодаром»

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов посетовал на кадровые проблемы, которые настигли команду перед восьмым туром Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Тихонов рассказал, что сломило «Крылья Советов» в матче с «Краснодаром»
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«У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Тарас Бурлак, Виталий Денисов и Павел Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле», — приводит слова Тихонова пресс-служба самарского клуба.

Он высказал разочарование селекционной политикой клуба, подметив, что игроки пришли в команду лишь под закрытие трансферного окна. Тренер «Крыльев Советов» также рассказал, что надломило его команду в проигранном матче с «Краснодаром».

«Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты», — заявил Тихонов.

Ранее главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче восьмого тура РПЛ.

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