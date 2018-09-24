Тренер «Краснодара» Фоменко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы предполагали, что это будет тяжёлая игра. Мы владели мячом и территорией на протяжении всего матча, забили три мяча», — цитирует Фоменко пресс-служба «Краснодара».

Он также сказал, что важную роль сыграли проведённые замены. По его словам, «Краснодар» здорово провёл отрезок после первого забитого мяча Ари.

«Мы рады, что после забитых мячей команда продолжила действовать дисциплинированно, играть строго в обороне и бежать в атаку. Мы довольны этой победой», — заявил Фоменко.

Ранее «Краснодар» на выезде одержал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче восьмого тура РПЛ.