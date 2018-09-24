«Урал» объявил об обнаружении нижнего белья после матча РПЛ с «Ростовом»

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга объявил список вещей, оставленных после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

Среди оставленных болельщиками вещей нашлось месту бюстгальтеру, ключу от автомобиля и штопору.

«Пледы, бюстгальтер, авоська, дезодоранты, контейнер для еды, термосы, перчатка, несколько комплектов ключей, штопор, гаечный ключ, ножницы, ключ от автомобиля, пинцеты, ложки для обуви, зонт, сумка спортивная, капли в нос, банковские карты», — сообщается на сайте «Урала».

В клубе заявили, что посетители «Екатеринбург Арены» могут вернуть свои вещи каждый день на входной группе №4 на улице Пирогова.

Ранее екатеринбургский «Урал» в гостях переиграл красноярский «Енисей» в матче восьмого тура РПЛ.