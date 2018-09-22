«Урал» в гостях переиграл «Енисей» в матче восьмого тура РПЛ

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Екатеринбургский «Урал» в гостях переиграл красноярский «Енисей» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Урал» в гостях переиграл «Енисей» в матче восьмого тура РПЛ
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Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт открыли екатеринбуржцы благодаря автоголу Максима Семакина на 25-й минуте. В составе «Урала» ещё один мяч на счету Владимира Ильина (58-я минута).

«Енисей» отыграл один мяч усилиями Петара Занева (59-я минута).

«Урал», набрав восемь очков, поднялся на 12-е место. «Енисей» с пятью баллами располагается на 14-й строчке.

Ранее директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков на матчах лиги.

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