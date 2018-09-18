В РПЛ считают, что фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков на матчах лиги

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Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин высказал мнение, что фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков на матчах лиги.
В РПЛ считают, что фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков на матчах лиги
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«В этом сезоне мы стали меньше оскорблять и ругаться друг на друга на 6%. Это неплохая динамика, факторы новых стадионов, клубы начали работать с болельщиками, арены стали для них домом. У себя дома никто не хочет гадить», — приводит слова Мейтина ТАСС.

Он отметил, что увеличение числа стюардов и сотрудников ЧОП на 40% положительно повлияло на безопасность на стадионах.

«За семь туров — ноль — материальный ущерб по стадионам. На 26,8% уменьшилось использование пиротехники», — добавил функционер.

Шесть клубов РПЛ проводят домашние матчи лиги на стадионах, принимавших игры чемпионата мира 2018 года, — московский «Спартак», санкт-петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал», «Ростов» и казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что Клаудио Маркизио сравнил РПЛ с ведущими европейскими чемпионатами.

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