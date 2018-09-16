Маркизио сравнил РПЛ с ведущими европейскими чемпионатами

Итальянский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) с ведущими европейскими чемпионатами.

«Этот турнир уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам — Серии А, Примере, Бундеслиге и АПЛ. Тем не менее здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча», — приводит слова Маркизио пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что ему необходимо физически подготовиться к такому стилю игры.

«Сейчас мне необходимо тренироваться каждый день вместе с партнёрами, чтобы наладить взаимопонимание. И работать дополнительно тоже», — добавил итальянец.

Маркизио перешёл в «Зенит» в начале сентября на правах свободного агента. Его дебютным официальным матчем за петербургский клуб стала игра седьмого тура РПЛ против «Оренбурга», по ходу которой он вышел на замену.

Всю свою карьеру Маркизио играл за туринский «Ювентус» — исключением стал сезон-2007/08, который он провёл в аренде в «Эмполи».

Ранее Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» в матче седьмого тура РПЛ.