Семак о победе «Зенита» над «Оренбургом»: хочется делать это более уверенно

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над «Оренбургом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сложный матч получился. Всегда для тренера наступает тяжёлое время, когда игроки разъезжаются по сборным: кто-то там играет больше, кто-то меньше. За исключением начала матча, где соперник, может быть, был поактивнее, оказали некое давление. Смогли забить, имели моменты, чтобы увеличить счёт. Хочется всегда больше, но, исходя из перечисленных причин, сыграли хорошо. Хочется делать это более уверенно, но заслуженно победили. Идём дальше», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что дубль Александра Ерохина принёс «Зениту» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ.