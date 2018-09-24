Геркус не стал комментировать будущее Сёмина на посту тренера «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус воздержался от комментариев на тему возможной отставки главного тренера Юрия Сёмина.

«Останется ли Сёмин на посту главного тренера? Без комментариев», — приводит слова Геркуса Sport24.

После восьми туров в Российской премьер-лиге железнодорожники занимают 11-е место, одержав две победы. В Лиге чемпионов подопечные Сёмина потерпели крупное поражение от турецкого «Галатасарая».

Ранее бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин признался, что не удивится отставке главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина в связи с неудачным началом сезона.