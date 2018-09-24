Геркус не стал комментировать будущее Сёмина на посту тренера «Локомотива»
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«Останется ли Сёмин на посту главного тренера? Без комментариев», — приводит слова Геркуса Sport24.
После восьми туров в Российской премьер-лиге железнодорожники занимают 11-е место, одержав две победы. В Лиге чемпионов подопечные Сёмина потерпели крупное поражение от турецкого «Галатасарая».
Ранее бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин признался, что не удивится отставке главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина в связи с неудачным началом сезона.