Волейболистка Крючкова поделилась мнением, почему женская сборная России не добивалась золота на Олимпиадах

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Волейболистка красноярского «Енисея» Светлана Крючкова поделилась мнением, почему женская сборная России не добивалась золотых медалей на Олимпийских играх.
Волейболистка Крючкова поделилась мнением, почему женская сборная России не добивалась золота на Олимпиадах
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Она вспомнила Олимпийские игры 2004 года, когда сборная России уступила в финале команде Китая, ведя по ходу встречи 2:0 по сетам. По мнению волейболистки, это был «злой рок какой-то». Спортсменка также отметила колоссальное психологическое давление, которое испытывают российские волейболистки из-за ожиданий руководства.

«Соперницы кайфуют, улыбаются, удовольствие получают. А мы напряжённые, желваки ходят, это со стороны бросается в глаза. Давление сверху всегда отражается на команде. Все эти фразы: «Ты подачу не подала, что ты смеёшься». Ты ходишь и накручиваешь себя. Нам очень многое было нельзя. Улыбаться только по разрешению, по-другому никак», — приводит слова Крючковой «RedЯрск».

Ранее состоялась жеребьёвка третьего группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Италии и Болгарии.

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