Манчини считает, что «Зенит» в нынешнем сезоне станет чемпионом РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, ныне возглавляющий сборную Италии по футболу, высказал мнение о выступлении петербургского клуба в нынешнем сезоне.
Манчини считает, что «Зенит» в нынешнем сезоне станет чемпионом РПЛ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я смотрел несколько матчей «Зенита» в Лиге Европы, команда играла хорошо. Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой», — приводит слова Манчини ТАСС.

Он отметил, что в нынешнем сезоне «Зенит» стал лучше, чем был под его руководством, за счёт сыгранности.

«Семак — хороший тренер, знает «Зенит» очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно», — добавил итальянец.

Под руководством Манчини «Зенит» занял пятое место по итогам сезона РПЛ. После восьми туров петербуржцы во главе с Семаком лидируют в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Локомотив» со счётом 5:3 в матче восьмого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить