Надаль сохранил лидерство в мировом рейтинге теннисистов ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 24 сентября рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль. Вслед за ним расположились швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и немец Александр Зверев.

Лучшим из россиян остался Карен Хачанов, сохранивший 24-ю позицию.

Даниил Медведев переместился с 35-го на 32-е место.

Андрей Рублёв поднялся с 69-й на 68-ю позицию. Евгений Донской опустился на одну строчку, расположившись на 85-м месте.

Ранее сообщалось, что Федерер отреагировал на завершение Михаилом Южным карьеры.