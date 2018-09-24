Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА в Лондоне

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне.
Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА в Лондоне
  • Reuters

Как сообщает Marca, 33-летний португалец, номинированный на звание лучшего игрока года, отказался от посещения мероприятия из-за плотного графика своей команды.

Отмечается, что Роналду заранее сообщил организаторам, что не приедет на церемонию, которая состоится 24 сентября.

Помимо португальского форварда на звание лучшего игрока года претендуют Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Лука Модрич («Реал»).

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена открыть доступ к статистической информации о матчах ЧМ-2018.

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